​«Спартак» готовит ответ Газизову

Шамиль Газизов на всех фронтах «воюет» с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. На этот раз бывший генеральный директор московского клуба обратился в РПЛ, откуда жалоба была переадресована Комитету по этике. Именно здесь будет оценена цитата Федуна, а именно то, умаляет ли она деловую репутацию Газизова.

В «Спартаке» подтвердили информацию. В настоящий момент клуб готовит свой ответ. Об этом представителям СМИ рассказал Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу «красно-белых».

Напомним, что Шамиль Газизов работал в «Спартаке» в 2020 году на протяжении пяти месяцев.