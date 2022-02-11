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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак ответил на вопрос о состоянии Ловрена – хорват приехал на игру на костылях

11 Февраля 2022 • 19:29 Комментировать

Деян Ловрен в пятницу против «Брондбю» не играл. Хорватский футболист приехал на игру на костылях и смотрел футбол с трибуны.

На вопрос по поводу состояния защитника ответил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Пока непонятно. Проведем обследование, когда прилетим в Петербург, и тогда поймем степень его повреждения», - высказался Семак, чьи слова приводятся на клубном сайте «Зенита».

Напомним, что «Зенит» обыграл «Брондбю» со счётом 2:1.

Ближайший официальный матч – первый в 2022 году – «Зенит» проведёт уже 17 февраля. Команда Сергея Семака в Лиге Европы сыграет против «Бетиса».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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