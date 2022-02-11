​Рагнар Сигурдссон согласен, что игроки из России не едут в Европу из-за зарплат

Поигравший в нескольких клубах российской Премьер-лиги исландец Рагнар Сигурдссон согласен с тем, что высокие зарплаты мешают футболистам из России ехать в европейские чемпионаты.

«Знаешь, если бы я мог остаться в Исландии и получать такие деньги, то возможно никогда бы не уехал оттуда», - высказался Сигурдссон, давая интервью для sport24.

По словам исландца, российские игроки, имея крупные контракты, не хотят переходить в большие лиги, где такие деньги поначалу им никто не предложит. При этом Сигурдссон считает, что и в России уровень футбола высокий.

Отметим, что Рагнар Сигурдссон в своё время защищал цвета «Краснодара», «Рубина» и «Ростова».