​«Спартак» в четвёртый раз при Ваноли сыграл вничью

В пятницу «Спартак» провёл заключительный матч на сборах в ОАЭ. Команда Паоло Ваноли разошлась миром с армянским «Пюником» - 1:1.

«Спартак» в конце первого тайма остался вдесятером после удаления Куинси Промеса. В меньшинстве «красно-белые» пропустили, но незадолго до конца встречи они смогли отыграться. Автором гола стал капитан команды Георгий Джикия.

Стоит сказать, что сразу четыре из шести матчей «Спартак» в Дубае под руководством Паоло Ваноли завершились вничью. Ещё два были выиграны.

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт 26 февраля против ЦСКА.