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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» в четвёртый раз при Ваноли сыграл вничью

11 Февраля 2022 • 17:59 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Пюник
окончен

В пятницу «Спартак» провёл заключительный матч на сборах в ОАЭ. Команда Паоло Ваноли разошлась миром с армянским «Пюником» - 1:1.

«Спартак» в конце первого тайма остался вдесятером после удаления Куинси Промеса. В меньшинстве «красно-белые» пропустили, но незадолго до конца встречи они смогли отыграться. Автором гола стал капитан команды Георгий Джикия.

Стоит сказать, что сразу четыре из шести матчей «Спартак» в Дубае под руководством Паоло Ваноли завершились вничью. Ещё два были выиграны.

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт 26 февраля против ЦСКА.

Протокол игры  
Спартак Москва 1:1Пюник
  66'Hugo Firmino (0:1)
(1:1) Джикия Георгий84'   
11 февраля.

 

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Спартак Москва
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