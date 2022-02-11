​Дзюба принёс «Зениту» победу над «Брондбю»

В пятницу «Зенит» проводил матч Кубка Атлантики против «Бордо». После нулевого первого тайма питерцы пропустили на старте второго. К счастью, команда Сергея Семака нашла в себе силы и добилась волевой победы с результатом 2:1. Авторами голов в составе «сине-бело-голубых» стали Нуралы Алип и Артём Дзюба.

Как развивались события в матче между «Зенитом» и «Брондбю», можно узнать из текстовой трансляции.

Напомним, что ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведёт уже на следующей неделе, а именно 17 февраля. В этот день питерцы будут играть против «Бетиса» в Лиге Европы.