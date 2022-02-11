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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба принёс «Зениту» победу над «Брондбю»

11 Февраля 2022 • 17:56 Комментировать (1)
Брондбю
1:2
Зенит
окончен

В пятницу «Зенит» проводил матч Кубка Атлантики против «Бордо». После нулевого первого тайма питерцы пропустили на старте второго. К счастью, команда Сергея Семака нашла в себе силы и добилась волевой победы с результатом 2:1. Авторами голов в составе «сине-бело-голубых» стали Нуралы Алип и Артём Дзюба.

Как развивались события в матче между «Зенитом» и «Брондбю», можно узнать из текстовой трансляции.

Напомним, что ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведёт уже на следующей неделе, а именно 17 февраля. В этот день питерцы будут играть против «Бетиса» в Лиге Европы.  

Протокол игры  
Брондбю 1:2Зенит
(1:0) Дивкович Марко53'   
  77'Мостовой Андрей (1:1)
  80'Дзюба Артём (1:2)
Хермансен МадсХеггхейм ХенрикМахсо АндреасРустед СигурдБелл ДжоБьёрк КарлБруус АндреасРадошевич ЙосипСлимане АнисМенса КевинХедлунд Симон
Запасные: Каппис КристианШиембе КевинМиккельсен ТомасГреве МатиасДивкович МаркоКвистгарден МатиасРиверос Блас
Кержаков МихаилАдамов АрсенАлип НуралыЧистяков ДмитрийКруговой ДанилСутормин АлексейОздоев МагомедЕрохин АлександрМостовой АндрейYuri AlbertoДзюба Артём
Запасные: Саусь ВладиславКузнецов Даниил IIБязров ДавидКим Евгений
11 февраля.

 

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Зенит Брондбю
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
jUMPER
11 Февраля 2022 в 18:36
у ЕФ раздвоение реальности...))) Зенит успел сыграть две игры в одно и тоже время...с Бордо во Франции и с Брондбю в Португалии...))) и голы забивали Нуралы Алип... и раздвоенный вездесущий Дзюба...и немножко Мостовой...)))
СКОРО ВЕСНА....)))
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