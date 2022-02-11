В главных слухах недели вы узнаете, какой план по подписанию Эрлинга Холанна имеет «Барселона», на что надеется УЕФА в войне с Суперлигой, и на каких условиях на самом деле Самуэль Жиго ушёл из «Спартака». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Барселона» подпишет Холанна

Учитывая серьёзнейшие финансовые проблемы, складывается ощущение, что «Барселоне» нужно забыть о трансферах, особенно о крупных, на какой-то период. Но нет. Каталонцы зимой работали на рынке в силу своих возможностей. Более того, летом они всерьёз рассчитывают подписать Эрлинга Холанна. Говорят, что именно для осуществления этой сделки Жоан Лапорта договаривается о спонсорском контракте со Spotify. Эти средства сделают «сине-гранатовых» конкурентоспособными в рамках борьбы за норвежского форварда.

Сам Эрлинг Холанн хочет переехать именно в Испанию. Если верить слухам, «Реал» летом не сможет подписать сразу и Холанна, и Мбаппе, поэтому шансы на переезд норвежца не «Камп Ноу» достаточно высоки при наличии у «Барселоны» денег.

Роналду может уйти из «МЮ» в «ПСЖ»

Слухи давно говорят о том, что Криштиану Роналду недоволен – низкими стандартами в «Манчестер Юнайтед», Ральфом Рангником, партнёрами… Поговаривают, что португалец уже инициировал переговоры со своим агентом по поводу будущего. Есть информация, что звёздный форвард всё чаще думает о возможности перейти в «ПСЖ», куда его уже звали.

Переезду Роналду из Манчестера в Париж может поспособствовать Зинедин Зидан. Француз считается одним из главных кандидатов на должность главного тренера «ПСЖ», которую наверняка покинет Маурисио Почеттино. Приглашение Зидана может стать серьёзным аргументом для Роналду.

Бензема боится Холанна и Мбаппе

В своё время в «Реале» Карим Бензема находился в тени Криштиану Роналду. После отъезда звёздного португальца француз вышел на ведущие позиции в команде. Снова уходить в тень Бензема не хочет, поэтому его беспокоят слухи о том, что в мадридский клуб летом перейдёт не только Килиан Мбаппе, но и Эрлинг Холанн. В таком случае Бензема, вполне вероятно, не просто отойдёт на второй план, а присядет в запас. Французу это не нравится, и он планирует встречу с Флорентино Пересом. Если Бензема поймёт, что летом «Реал» подпишет двух игроков в атаку, он может уйти.

УЕФА нашёл способ раздавить Суперлигу

Жива ли Суперлига? Вопрос неоднозначный. С одной стороны, «Реал», «Барселона» и «Ювентус» вряд ли станут играть между собой втроём. С другой стороны, где гарантия, что какие-то клубы так же резко не вернутся в проект, как вышли? В УЕФА тем временем нашли способ раздавить Суперлигу. Этот способ заключается в новом ТВ-контракте, который позволит клубам значительно больше зарабатывать в Лиге чемпионов. Новый контракт вступит в силу в 2024 году, когда формат сильнейшего клубного турнира континента изменится. В УЕФА считают, что цифры станут мощным аргументом для тех клубов, которые, возможно, всё ещё готовы переметнуться к Суперлиге в поисках наживы.

Сколько «Спартак» заработает на Жиго

Луку Каттани за сделку по Самуэлю Жиго не хвалил только ленивый. Заработать 500 тысяч евро на игроке, чей контракт истекает через полгода – вот это менеджер! Вот только оказалось, что заработок для «красно-белых» не гарантирован. Слухи говорят о том, что 500 тысяч – это сумма бонусов, которые «Спартак» может заработать при определённых спортивных результатах Жиго и «Марселя». А может и вообще не заработать.