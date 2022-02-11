​Комитет по этике рассмотрит жалобу Газизова на Федуна

Шамиль Газизов направил в РПЛ письмо. Генеральный директор «Уфы» хочет добиться наказания для Леонида Федуна. Газизов считает, что владелец «Спартака» своими словами умалил его деловую репутацию.

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц, на чьё имя было написано письмо, перенаправил его в РФС. Там сообщили, что вопрос будет рассмотрен Комитетом по этике. Дата заседания будет определена в ближайшее время.

Стоит сказать, что в настоящий момент Шамиль Газизов и Леонид Федун разбираются в судебной плоскости. Функционер хочет добиться выплаты компенсации за своё увольнение, случившееся в декабре 2020 года.