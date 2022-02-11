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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Захарян назвал две цели на год, одна из них – чемпионство «Динамо»

11 Февраля 2022 • 17:24 Комментировать

Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян озвучил две свои цели на ближайший год.

«Выиграть чемпионство с «Динамо», выйти на чемпионат мира», - сказал 18-летний Захарян, давая интервью «Спорт-Экспрессу».

На текущий момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на два очка.

Что касается чемпионата мира, то сборная России проведёт стыковые матчи за путёвку в Катар в конце марта. Команде Валерия Карпина нужно выиграть два матча – у Польши и у победителя дуэли Швеция – Чехия. Отметим, что чемпионат мира пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Арсен Захарян
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