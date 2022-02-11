В пятницу «Спартак» проводит заключительный контрольный поединок на сборах в ОАЭ. Команда Паоло Ваноли противостоит армянскому «Пюнику».

Ближе к завершению первого тайма с поля за отмашку был удалён нападающий московской команды Куинси Промес. Судя по видео, которое опубликовали «красно-белые», игрок «Пюника» явно проявил актёрские качества.

«Страшнейший фол Куинси Промеса. Осторожно: слабонервным не смотреть», - говорится в ироничном сообщении «Спартака». Москвичи выразили надежду на то, что у игрока «Пюника» не будет выявлено сотрясение мозга.

Страшнейший фол Квинси Промеса, за который ему дали красную в товарищеском матче. Надеемся, что у соперника обошлось без сотрясения!



Осторожно: слабонервным не смотреть pic.twitter.com/nkG3pEASgB — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 11, 2022

Добавим, что после первой части чемпионата России «Спартак» занимает только девятое место в таблице.