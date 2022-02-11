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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Слабонервным не смотреть»: «Спартак» показал, за что удалили Промеса видео

11 Февраля 2022 • 17:16 Комментировать (6)
Спартак Москва
1:1
Пюник
окончен

В пятницу «Спартак» проводит заключительный контрольный поединок на сборах в ОАЭ. Команда Паоло Ваноли противостоит армянскому «Пюнику».

Ближе к завершению первого тайма с поля за отмашку был удалён нападающий московской команды Куинси Промес. Судя по видео, которое опубликовали «красно-белые», игрок «Пюника» явно проявил актёрские качества.

«Страшнейший фол Куинси Промеса. Осторожно: слабонервным не смотреть», - говорится в ироничном сообщении «Спартака». Москвичи выразили надежду на то, что у игрока «Пюника» не будет выявлено сотрясение мозга.

 

Добавим, что после первой части чемпионата России «Спартак» занимает только девятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пюник Куинси Промес
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
старый ХЬЮ
11 Февраля 2022 в 18:43
А какое там может быть сотрясение? Мозги то в этой черепной коробке явно отсутствуют.
allurun
11 Февраля 2022 в 18:43
Промес в боксе добился бы большего: вырубил армяшку не глядя. Теперь наверное пропустит игру с ЦСКА.
jUMPER
11 Февраля 2022 в 18:30
отличный урок получил заслуженный артист народного театра шурик сабалёф...)))
Santaclayss
11 Февраля 2022 в 18:09
Здоровья Гонсалесу((
andi
11 Февраля 2022 в 17:40
Как бабы типа пощечины получил и типа в нокдауне.
Evgen 86
11 Февраля 2022 в 18:17
Так он даже не попал. На Оскар наиграл не меньше
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