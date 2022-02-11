​Газизов просит РПЛ наказать Федуна

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов «воюет» с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном не только в судах. В распоряжение телеграм-канала Baza попало письмо, которое Газизов направил в РПЛ на имя президента организации Ашота Хачатурянца.

В письме Газизов считает, что слова Леонида Федуна умалили его деловую репутацию. Гендиректор уфимского клуба хочет, чтобы владелец «Спартака» был наказан за нарушение регламента по этике.

Шамилю Газизову не понравилась следующая цитата Леонида Федуна о себе: «Он сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом».

Напомним, что Шамиль Газизов работал генеральным директором «Спартака» около пяти месяцев в 2020 году.