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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ловрен приехал на матч «Зенита» на костылях

11 Февраля 2022 • 16:36 Комментировать (3)
Брондбю
1:2
Зенит
окончен

В пятницу «Зенит» в рамках Кубка Атлантики играет против «Брондбю». Деян Ловрен, защитник питерской команды, был замечен на трибунах на костылях. Судя по всему, опытный хорватский футболист травмировался в четверг в матче против «Копенгагена», который проходил в закрытом режиме.

Учитывая ситуацию, Деян Ловрен наверняка пропустит какой-то отрезок времени. Вряд ли хорват сможет сыграть против «Бетиса» в Лиге Европы. Первый матч между командами состоится уже на следующей неделе – 17 февраля.

Следить за игрой между «Зенитом» и «Брондбю» можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Деян Ловрен
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Santaclayss
11 Февраля 2022 в 18:11
Желаю ему там и оставаться до истечения контракта.
Zenituwka
11 Февраля 2022 в 16:51
Здоровья ему конечно, но я рад что эта дыра в обороне не будет играть.
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