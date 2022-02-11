​Ловрен приехал на матч «Зенита» на костылях

В пятницу «Зенит» в рамках Кубка Атлантики играет против «Брондбю». Деян Ловрен, защитник питерской команды, был замечен на трибунах на костылях. Судя по всему, опытный хорватский футболист травмировался в четверг в матче против «Копенгагена», который проходил в закрытом режиме.

Учитывая ситуацию, Деян Ловрен наверняка пропустит какой-то отрезок времени. Вряд ли хорват сможет сыграть против «Бетиса» в Лиге Европы. Первый матч между командами состоится уже на следующей неделе – 17 февраля.

Следить за игрой между «Зенитом» и «Брондбю» можно в текстовой трансляции на страницах LiveResult.