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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Захарян рассказал об угрозах фанатов «Спартака»

11 Февраля 2022 • 16:28 Комментировать (2)

Динамовец Арсен Захарян рассказал о том, что периодически он открывает «директ», чтобы почитать сообщения. По словам футболиста, там хватает как позитива, так и негатива.

Также Захарян вспомнил об угрозах фанатов «Спартака» после дерби. Речь о матче, когда после фола Арсена на поле произошла стычка.

«После этого болельщики соперника писали: «Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся», - поделился Захарян воспоминаниями в интервью для «Спорт-Экспресса».

В сезоне 2021/2022 Арсен Захарян провёл за «Динамо» во всех соревнованиях 18 матчей. Полузащитник записал на свой счёт четыре гола и семь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
old_scouser
11 Февраля 2022 в 17:57
Сейчас бы хайповать на свинарне)))
wertygaz
11 Февраля 2022 в 17:49
Ещё один решил хайпануть на Спартаке...
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