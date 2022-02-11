​Захарян рассказал об угрозах фанатов «Спартака»

Динамовец Арсен Захарян рассказал о том, что периодически он открывает «директ», чтобы почитать сообщения. По словам футболиста, там хватает как позитива, так и негатива.

Также Захарян вспомнил об угрозах фанатов «Спартака» после дерби. Речь о матче, когда после фола Арсена на поле произошла стычка.

«После этого болельщики соперника писали: «Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся», - поделился Захарян воспоминаниями в интервью для «Спорт-Экспресса».

В сезоне 2021/2022 Арсен Захарян провёл за «Динамо» во всех соревнованиях 18 матчей. Полузащитник записал на свой счёт четыре гола и семь результативных передач на партнёров.