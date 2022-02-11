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​Дзюба – капитан: «Зенит» назвал состав на игру с «Брондбю»

11 Февраля 2022 • 15:42 Комментировать (1)
Брондбю
0:0
Зенит
3.15 3.25 2.20
1-й тайм

В пятницу «Зенит» сыграет против «Брондбю» на Кубке Атлантики. Сергей Семак принял решение выпустить на поле в составе питерской команды таких футболистов: Кержаков, Адамов, Алип, Чистяков, Круговой, Сутормин, Оздоев, Ерохин, Мостовой, Алберто, Дзюба (капитан).

Матч между «Зенитом» и «Брондбю» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 16:00. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

Стоит отметить, что первый официальный матч в 2022 году «Зенит» проведёт уже 17 февраля. Питерцы сыграют против «Бетиса» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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БРОНДБЮ ЗЕНИТ
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