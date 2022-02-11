​Захарян рассказал, что ему писал Гризманн в «директ»

Талантливый хавбек «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос, кто является самым известным человеком, писавшим ему сообщение в «директ». Динамовец назвал форварда сборной Франции Антуана Гризманна.

«Он меня купил в какой-то футбольной игре и просто в «директ» в «Инстаграм» написал: «Привет, как дела? Я слежу за тобой, удачи тебе!», - поделился Захарян со «Спорт-Экспрессом».

По словам игрока «Динамо», он лишь ответил Гризманну, но больше ничего не писал, поскольку не любит навязываться.

Арсен Захарян и его «Динамо» в настоящий момент готовятся ко второй части сезона. На текущий момент «бело-голубые» располагаются на второй позиции в турнирной таблице РПЛ.