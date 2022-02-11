​Фигуристка Туктамышева прочитала шутку о Слуцком

Елизавета Туктамышева, известная фигуристка, стала гостьей «Коммент.Шоу» - программы, которая выходит в YouTube. В шуточной игре Туктамышева зачитала шутку о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком.

- Какой элемент фигурного катания больше всего любит Леонид Слуцкий? Двойной чизбургер! - прочитала Туктамышева, вызвав смех ведущих.

В настоящий момент Леонид Слуцкий готовит «Рубин» ко второй части сезона 2021/2022. На текущий момент казанцы занимают только десятое место в турнирной таблице российского чемпионата.

Ближайший официальный матч «Рубин» проведёт 28 февраля – против «Зенита».