​«Спартак» озвучил состав на последний матч в ОАЭ

В пятницу «Спартак» сыграет против «Пюника» - это будет заключительный матч москвичей на сборах в ОАЭ.

Паоло Ваноли решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Айртон, Умяров, Мартинс, Зобнин, Мозес, Промес, Соболев.

Матч стартует в 16:00 по московскому времени.

Отметим, что всего через пятнадцать дней – 26 февраля – «Спартак» проведёт первый официальный матч в 2022 году. Команда Паоло Ваноли будет играть против ЦСКА в рамках Премьер-лиги.

На текущий момент «Спартак» занимает девятое место в таблице РПЛ.