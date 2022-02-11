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​Захарян ответил на вопрос по поводу переезда в Европу

11 Февраля 2022 • 14:50 Комментировать

Арсену Захаряну только 18, но слухи уже связывают футболиста с возможным переездом в Европу. Полузащитник «Динамо» высказался на этот счёт.

Отвечая на вопрос, кем он себя видит год спустя, Захарян по ходу интервью для «Спорт-Экспресса» ответил: «Футболистом московского «Динамо». Отъезд в Европу? Я не форсирую с этим. Будет предложение, подходящее время... Дай бог, всё получится с этим».

Напомним, что в своё время Арсен Захарян попадал в списки самых талантливых игроков Европы по версии нескольких западных СМИ. Специалисты transfermarkt уже сейчас оценивают 18-летнего полузащитника в 12 миллионов евро.

В сезоне 2021/2022 Арсен Захарян забил четыре гола и отдал семь голевых передач в 18 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян
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