«Локомотив» сообщил о травме Камано и назвал сроки восстановления

Гвинейский форвард Франсуа Камано, выступающий за московский «Локомотив», испытывает проблемы со здоровьем.

Как сообщается в телеграм-канале «железнодорожников», у 25-летнего африканского нападающего выявлены признаки повреждения мышц задней поверхности бедра. Из-за этой травмы Камано сможет приступить к полноценным тренировкам только в марте.

Напомним, что в январское трансферное окно Франсуа хотел подписать французский «Труа», однако сделка сорвалась из-за медицинских противопоказаний у игрока.

В нынешнем сезоне на счету Камано два гола и один ассист в 13 матчах РПЛ.