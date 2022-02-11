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«Локомотив» сообщил о травме Камано и назвал сроки восстановления

11 Февраля 2022 • 11:52 Комментировать

Гвинейский форвард Франсуа Камано, выступающий за московский «Локомотив», испытывает проблемы со здоровьем.

Как сообщается в телеграм-канале «железнодорожников», у 25-летнего африканского нападающего выявлены признаки повреждения мышц задней поверхности бедра. Из-за этой травмы Камано сможет приступить к полноценным тренировкам только в марте.

Напомним, что в январское трансферное окно Франсуа хотел подписать французский «Труа», однако сделка сорвалась из-за медицинских противопоказаний у игрока.

В нынешнем сезоне на счету Камано два гола и один ассист в 13 матчах РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Франсуа Камано
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