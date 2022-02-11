«Надёжной игры и больших побед»: «Спартак» поздравил Зобнина с днём рождения

В пятницу, 11 февраля, день рождения празднует полузащитник столичного «Спартака» Роман Зобнин. Футболисту исполнилось 28 лет.

С праздником игрока поздравила пресс-служба «народной команды».

«Поздравляем вице-капитана команды с днем рождения, желаем крепкого здоровья, надежной игры и больших побед в составе нашего клуба», - гласит сообщение столичного клуба.

Роман пополнил ряды «Спартака» в 2016 году. С того времени он провел 135 поединков в различных турнирах и отметился восемью забитыми мячами. Вместе с «красно-белыми» Зобнин стал чемпионом РПЛ и обладателем суперкубка страны.