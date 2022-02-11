Кутепов покинул сбор «Спартака» в Дубае

Центральный защитник московского «Спартака» Илья Кутепов досрочно покинул учебно-тренировочный сбор «красно-белых» в Объединённых Арабских Эмиратах.

Согласно данным «Спорт-экспресса», 28-летний исполнитель улетел из Дубая для прохождения дополнительного медицинского обследования из-за полученной травмы. По итогам медобследования будет определен точный план реабилитации игрока.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кутепов провел три матча, а также поучаствовал в трех играх первенства ФНЛ.

Срок действующего контракта защитника со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2022 года.