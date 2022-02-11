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Агент Кабрала заявил, что вёл переговоры с президентом «Зенита»

11 Февраля 2022 • 10:11 Комментировать

Футбольный агент Луис Портела, представляющий интересы бразильского форварда Артура Кабрала, рассказал, что петербургский «Зенит» действительно проявлял интерес к его клиенту.

«Со мной выходил на связь спортдир «Ньюкасла». Также я общался с президентом «Зенита» и представителями «Вольфсбурга». Еще был интерес из Серии А от «Дженоа» и «Аталанты», - поведал агент в разговоре с Calciomercato.

В январское трансферное окно Кабрал перешел из швейцарского «Базеля» в «Фиорентину». Трансфер бразильского голеадора обошелся флорентийскому клубу примерно в 14 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артур Кабрал Луис Портела
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