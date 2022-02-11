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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Нижний Новгород» арендовал полузащитника «Зенита» официально

11 Февраля 2022 • 09:51 Комментировать (1)

«Нижний Новгород» усилил среднюю линию команды полузащитником Кириллом Кравцовым. 19-летний игрок был арендован у петербургского «Зенита».

За новую команду Кирилл будет выступать в футболке с 14-м номером на спине, сообщается на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги полузащитник принял участие в девяти встречах, в которых не отметился голевыми действиями.

По итогам 18 туров «Нижний Новгород» располагается на 13-м месте в турнирной таблице. В первом матче чемпионата после зимнего перерыва команда сыграет против «Уфы». Поединок состоится 26 февраля.

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Nicholais
11 Февраля 2022 в 10:11
Вот и шанс показать себя, не выходя на поле в матчах без турнирной мотивации, а вполне себе в условиях, когда нужен результат. Удачи!
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