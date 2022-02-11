«Нижний Новгород» усилил среднюю линию команды полузащитником Кириллом Кравцовым. 19-летний игрок был арендован у петербургского «Зенита».

За новую команду Кирилл будет выступать в футболке с 14-м номером на спине, сообщается на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги полузащитник принял участие в девяти встречах, в которых не отметился голевыми действиями.

По итогам 18 туров «Нижний Новгород» располагается на 13-м месте в турнирной таблице. В первом матче чемпионата после зимнего перерыва команда сыграет против «Уфы». Поединок состоится 26 февраля.