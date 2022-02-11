Мозес высказался о новом контракте со «Спартаком»

Накануне нигерийский защитник Виктор Мозес пролонгировал сотрудничество с московским «Спартаком». Стороны поставили подписи под контрактом до 2024 года. Предыдущий трудовой договор истекал в 2023 году.

В интервью клубной пресс-службе легионер прокомментировал новую сделку.

«Я могу с полной уверенностью сказать, что «Спартак» - это мой клуб. С первого дня и до этого момента меня все устраивает. Я счастлив быть здесь», - сказал нигериец.

Виктор играет за «красно-белых» с осени 2020 года. Сначала он выступал на правах аренды, а затем был выкуплен у «Челси» за пять миллионов евро.

В этом сезоне Премьер-лиги Мозес сыграл 15 матчей, забил один гол и получил две желтые карточки.