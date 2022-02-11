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Фарке нахваливает Сафонова: Один из лучших вратарей Европы

11 Февраля 2022 • 00:17 Комментировать
Краснодар
...
Мальмё
12.02 13:00

Возглавивший месяц тому назад «Краснодар» немецкий тренер Даниэль Фарке не жалеет добрых слов насчет вратаря своей команды и российской национальной команды - Матвея Сафонова. Немец, который сменил у руля «быков» Виктора Ганчаренко, считает Сафонова одним из лучших стражей ворот Европы.

- Сафонов — один из лучших вратарей Европы. Яркая личность, невероятный футболист. Однажды Матвей станет голкипером мирового класса, для этого есть все данные, - заявил Фарке, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Сафонов - воспитанник «Краснодара», с 2017 года выступает за основной состав. С 2021 года 22-летний страж ворот привлекается в сборную России, сыграв за нее в общей сложности семь матчей. Дебютировал он прямо во время чемпионата Европы, в победном матче с финнами 16 июня 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов Даниэль Фарке
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КРАСНОДАР МАЛЬМЁ
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