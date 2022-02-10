Сигурдссон: «У Бердыева мы играли в ужасный футбол»

В 2017 году исландский оборонец Рагнар Сигурдссон успел поиграть под началом Курбана Бердыева в казанском «Рубине». Этот отрезок надолго запомнился 35-летнему исландцу, который сейчас вернулся домой, доигрывать за свой родной «Филкир». В России Рагнар успел поиграть также и за «Краснодар» и «Ростов».

По его словам, Бердыев мог вести себя эмоционально, несмотря на ореол беспристрастного тренера. Этот имидж не совсем соответствует действительности.

- Когда я был в «Рубине», там было много игроков с высокими зарплатами, но мы играли в ужасный футбол. Поэтому иногда у него эмоции били через край, он кричал, - вспоминает Сигурдссон, слова которого приводит Sport24.