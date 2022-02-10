Шварц: «Рады, что провели две очень интенсивные игры»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Сочи» (2:1).

- «Сочи» - наш соперник по РПЛ, ближайший конкурент. Таким матчам особое внимание?

- Сейчас для нас совсем не важно, что «Сочи» выступает в одной лиге с нами. Для нас главное другое - возможность сыграть с хорошей командой и провести качественный контрольный матч. Сегодня была очень интенсивная игра, поэтому мы рады, что у нас была возможность провести матч с такой командой, как «Сочи».

- Сегодня вы забили два мяча, один на счет одного из самых опытных игроков команды, а второй - забил молодой дебютант. Это показывает в действии вашу философию - сплав молодости и опыта. Так?

- Ну да, если взять сегодняшние голы, то так и получается. Гол забил молодой Сулакверидзе и затем очень опытный игрок Смолов. А в целом если брать всю команду, мы в первые 60-65 минут очень хорошо выполняли многие вещи, а вот в концовке, когда мы подустали, стало немного посложнее. Но в общем и целом, мы провели эту игру очень организованно.

- На сборах вы традиционно не уделяете большого внимания результатам матчей, поэтому довольны ли вы сегодняшним днем с точки зрения игровых компонентов?

- И в первом игре, которая проходила сегодня утром, мы правильно делали многие вещи, как и во втором, вечернем матче. Мы рады, что провели две очень интенсивные игры, что у нас никто не получил травм, и что у каждого была возможность получить 90 минут игровой практики.