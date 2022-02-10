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«Спартак» продлил контракт с Мозесом официально

10 Февраля 2022 • 22:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Пюник
Через 17 ч. 12 мин.

Мы уже сообщали о том, что московский «Спартак» намерен продлить соглашение с полузащитником Виктором Мозесом, и к вечеру эта новость подтвердилась официально. Сообщение о новом соглашении распространила пресс-служба московского клуба. Контракт рассчитан до 2024 года, другие подробности не приводятся. Предыдущее соглашение действовало до 2023 года.

Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года, сперва на правах аренды, а летом прошлого года его контракт был выкуплен за 5 миллионов евро. За прошедшее время нигерийский футболист убедил руководство клуба в своей полезности, забив шесть голов и сделав восемь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес
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СПАРТАК МОСКВА ПЮНИК
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