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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» обыграло «Сочи» в контрольном поединке, Смолов снова забил

10 Февраля 2022 • 18:51 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Сочи
окончен

Московское «Динамо» и «Сочи» встретились в очном противостоянии на зимних тренировочных сборах. Подготовительный матч двух лидеров российской Премьер-лиги по итогам первой половины сезона закончился победой столичного клуба.

Футболисты «Динамо» еще к 48-й минуте вели в счете 2:0, а один из голов забил новоиспеченный нападающий команды Фёдор Смолов. Правда, спокойно завершить поединок подопечным Сандро Шварца не удалось – за три минуты до конца основного времени «Сочи» отквитали один мяч, подарив зрителям интригу. Впрочем, ни на что большее игроков, пребывающих в роли догоняющих, не хватило.

Протокол игры  
Динамо Москва2:1Сочи
(1:0) Georgi Sulakvelidze10' 
(2:0) Смолов Фёдор47' 
 83'Пруцев Егор (2:1)
Лещук ИгорьВарела ГильермоОрдец ИванСкопинцев ДмитрийОсокин ДенисМоро НиколаШиманьски СебастианЗахарян АрсенСулаквелидзе ГеоргийСмолов ФёдорГрулёв Вячеслав
Запасные: Мазурин АндрейБудачев ИванСазонов СабаЖуковский КириллГладышев ЯрославКутицкий Александр
Адамов ДенисЮрганов ИгорьРодригаоПрохин ДанилаТерехов СергейНобоа КристианЦаллагов ИбрагимЗаика КириллАнгбан ВикторьенБурмистров НикитаЖоаозиньо Рамос
Запасные: Дркушич ВаняКашинцев ТимофейХачатрян МаксимПруцев ЕгорЧурсин КириллБарсов МаксимМаргасов ТимофейМакарчук АртёмСолоп АркадийБарач Матео
10 февраля.
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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сочи
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