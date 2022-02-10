«Динамо» обыграло «Сочи» в контрольном поединке, Смолов снова забил

Московское «Динамо» и «Сочи» встретились в очном противостоянии на зимних тренировочных сборах. Подготовительный матч двух лидеров российской Премьер-лиги по итогам первой половины сезона закончился победой столичного клуба.

Футболисты «Динамо» еще к 48-й минуте вели в счете 2:0, а один из голов забил новоиспеченный нападающий команды Фёдор Смолов. Правда, спокойно завершить поединок подопечным Сандро Шварца не удалось – за три минуты до конца основного времени «Сочи» отквитали один мяч, подарив зрителям интригу. Впрочем, ни на что большее игроков, пребывающих в роли догоняющих, не хватило.