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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хачатурянц заявил, что руководство РПЛ намерено обсудить недовольство принятым законом о Fan ID

10 Февраля 2022 • 18:31 Комментировать

Президент российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц рассказал о намерениях встретиться с представителями клубов высшего дивизиона страны, чтобы обсудить недовольство болельщиков принятым законом о Fan ID.

По словам чиновника, РПЛ намерена донести до фанатов свое видение ситуации и выстроить с ними диалог. При этом Хачатурянц отметил, что на данный момент никак невозможно повлиять на принятие государственного закона.

«В рамках его исполнения мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы болельщикам было комфортно, насколько это только возможно. Это наш основной принцип. И сама Лига, и клубы заинтересованы, чтобы аудитория российского футбола увеличивалась», - прокомментировал президент в разговоре со Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Ашот Хачатурянц fan id
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