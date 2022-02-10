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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, когда РПЛ объявит решение по лимиту на легионеров

10 Февраля 2022 • 17:54 Комментировать

Президент российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц ответил на вопрос по поводу изменения системы лимита на легионеров. Чиновник заверил, что окончательное решение будет принято до конца текущего сезона, назвав приблизительные сроки.

«Когда будет сформировано решение по лимиту на легионеров? Мнение по этому и другим вопросам будет оглашено в начале апреля. Большего сказать вам не могу», - поделился Хачатурянц информацией в интервью для «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на данный момент клубам разрешено вносить в заявку на сезон восемь иностранных футболистов. Разговоры о возможных реформах продолжаются еще с лета прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
лимит на легионеров Ашот Хачатурянц
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