Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Ростова» Хаджикадунич может отправиться в аренду в «Мальмё»

10 Февраля 2022 • 17:19 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
20.02 14:00

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич уже в ближайшее время может покинуть Россию и пополнить ряды шведского «Мальмё» - клубы начали переговоры по возможной аренде боснийского футболиста.

Речь идет о соглашении, в которое будет включена опция дальнейшего выкупа контракта 23-летнего игрока. Согласно «РБ Спорт», стороны практически уладили все детали сделки, поэтому официальное объявление может быть опубликовано «Ростовом» до конца недели.

К слову, Хаджикадунич в текущем сезоне является ключевым футболистом российской команды. На его счету десять матчей в первой половине сезона внутреннего первенства.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Мальмё Деннис Хаджикадунич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР РОСТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Февраля
17:46 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» практически договорился с Ерохиным о продлении контракта
17:30 · Россия. Премьер-лига
«Копенгаген» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:29 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА обратил своё внимание на полузащитника «Лестера» слухи
17:19 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ростова» Хаджикадунич может отправиться в аренду в «Мальмё»
16:45 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
16:42 · Россия. Премьер-лига
Клубы РПЛ обсудят расширение чемпионата до 18 команд
16:33 · Россия. Премьер-лига
Умяров поделился впечатлением о Ваноли
16:30 · Россия. Премьер-лига
Дивеев рассказал, в чём Дзюба лучше Лукаку
16:26 · Россия. Премьер-лига
​Умяров: «Было бы приятно, если бы нас с Карпиным сравнивали как игроков, а не внешне»
16:18 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» может сделать предложение хавбеку «Спартака» слухи
15:48 · Россия. Премьер-лига
Гайч останется в «Уэске» до конца сезона
15:47 · Россия. Премьер-лига
​Умяров: «Самое обидное, что не было прощания с Руем Виторией»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Никифоров: «В «Спартаке» Тиль будет играть без желания»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Шварц подвёл итоги контрольного поединка с тбилисским «Динамо»
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Мозес продлил контракт со «Спартаком» - источник 1
Все новости
Рекомендуем