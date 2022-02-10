Защитник «Ростова» Хаджикадунич может отправиться в аренду в «Мальмё»

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич уже в ближайшее время может покинуть Россию и пополнить ряды шведского «Мальмё» - клубы начали переговоры по возможной аренде боснийского футболиста.

Речь идет о соглашении, в которое будет включена опция дальнейшего выкупа контракта 23-летнего игрока. Согласно «РБ Спорт», стороны практически уладили все детали сделки, поэтому официальное объявление может быть опубликовано «Ростовом» до конца недели.

К слову, Хаджикадунич в текущем сезоне является ключевым футболистом российской команды. На его счету десять матчей в первой половине сезона внутреннего первенства.