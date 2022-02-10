Клубы РПЛ обсудят расширение чемпионата до 18 команд

Представители клубов российской Премьер-лиги в скором времени планируют провести собрание, на котором будет обсуждаться возможное расширение списка участников высшего дивизиона страны до 18 команд.

Такими сведениями поделился «РБ Спорт», добавив, что потенциальные реформы могут быть реализованы уже с сезона 2023/24. Согласно источнику, эта инициатива напрямую связана с желанием РФС и руководства РПЛ увеличить количество матчей в сезоне.

Примечательно, что в январе 2020 года клубы проводили голосование на этот счет – тогда только лишь «Зенит» и «Спартак» выступили против подобных изменений.