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Умяров поделился впечатлением о Ваноли

10 Февраля 2022 • 16:33 Комментировать

В декабре «Спартак» обрёл нового главного тренера. Команду возглавил итальянец Паоло Ваноли, которого пока можно считать «тёмной лошадкой». Всё-таки на клубном уровне он ранее не работал самостоятельно.

Ваноли уже месяц активно работает со «Спартаком» на сборах, так что у футболистов какое-то впечатление о тренере уже давно сложилось. Таким впечатлением поделился полузащитник Наиль Умяров.

«Досконально требовательный во всех аспектах и очень эмоциональный. Виден итальянский нрав», - так описал Ваноли Умяров, когда давал интервью для sport24.

Первый официальный матч у руля «Спартака» Паоло Ваноли проведёт 26 февраля. В этот день «красно-белые» сразятся в дерби с ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наиль Умяров Паоло Ваноли
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