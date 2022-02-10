​Умяров: «Было бы приятно, если бы нас с Карпиным сравнивали как игроков, а не внешне»

Футбольные фанаты отмечают внешние сходства между хавбеком «Спартака» Наилем Умяровым и экс-игроком команды Валерием Карпиным в молодости. Сам действующий игрок «красно-белых» даже не знает, что такие сравнения имеют место быть. При этом Умяров никак не относится к этим сравнениям.

«Если бы нас сравнивали как игроков, то было бы приятно», - сказал Умяров, давая интервью для sport24.

Как известно, Валерий Карпин с лета прошлого года занимает должность главного тренера национальной сборной России. В конце марта команда будет участвовать в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира.