Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев может перебраться в «Краснодар». Как стало известно «РБ Спорт», в краснодарском клубе в настоящий момент рассматривают вариант с предложением для 25-летнего футболиста. Речь может пойти о зарплате в 1,7-1,8 миллиона евро за сезон.

Зелимхан Бакаев может достаться «Краснодару» бесплатно, ведь действующий контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона.

В сезоне 2021/2022 Зелимхан Бакаев провёл во всех соревнованиях 23 матча. Полузащитник записал на свой счёт один гол и четыре результативных паса на партнёров.