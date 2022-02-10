Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Краснодар» может сделать предложение хавбеку «Спартака» слухи

10 Февраля 2022 • 16:18 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев может перебраться в «Краснодар». Как стало известно «РБ Спорт», в краснодарском клубе в настоящий момент рассматривают вариант с предложением для 25-летнего футболиста. Речь может пойти о зарплате в 1,7-1,8 миллиона евро за сезон.

Зелимхан Бакаев может достаться «Краснодару» бесплатно, ведь действующий контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона.

В сезоне 2021/2022 Зелимхан Бакаев провёл во всех соревнованиях 23 матча. Полузащитник записал на свой счёт один гол и четыре результативных паса на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Зелимхан Бакаев Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Февраля
17:19 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ростова» Хаджикадунич может отправиться в аренду в «Мальмё»
16:45 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
16:42 · Россия. Премьер-лига
Клубы РПЛ обсудят расширение чемпионата до 18 команд
16:33 · Россия. Премьер-лига
Умяров поделился впечатлением о Ваноли
16:30 · Россия. Премьер-лига
Дивеев рассказал, в чём Дзюба лучше Лукаку
16:26 · Россия. Премьер-лига
​Умяров: «Было бы приятно, если бы нас с Карпиным сравнивали как игроков, а не внешне»
16:18 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» может сделать предложение хавбеку «Спартака» слухи
15:48 · Россия. Премьер-лига
Гайч останется в «Уэске» до конца сезона
15:47 · Россия. Премьер-лига
​Умяров: «Самое обидное, что не было прощания с Руем Виторией»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Никифоров: «В «Спартаке» Тиль будет играть без желания»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Шварц подвёл итоги контрольного поединка с тбилисским «Динамо»
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Мозес продлил контракт со «Спартаком» - источник 1
14:40 · Россия. Премьер-лига
​Виллаш-Боаш: «Под руководством Семака «Зенит» показывает фантастическую игру»
12:59 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» проиграло в спарринге с тбилисским «Динамо» 1
12:30 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» назвали соперников на третьем сборе в Турции
Все новости
Рекомендуем