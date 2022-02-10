​Умяров: «Самое обидное, что не было прощания с Руем Виторией»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о бывшем тренере команды Руе Витории.

«Самое обидное, что не было момента прощания с Руем», - высказался Умяров, отметив, что после заключительной игры с «Сочи» во время ужина португалец не произнёс финальной речи.

По словам Умярова, осадок от такого прощания с тренером остался, хотя он и попрощался с Виторией в текстовом сообщении.

По мнению футболиста, у Руя Витории не было проблем с нахождением контакта с командой.

«Если бы не было контакта, команда не добилась бы никаких результатов в той же Лиге Европы, верно? Хотя в чемпионате всё было катастрофически, это факт», - слова Умярова передаёт sport24.

«Спартак» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.