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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Умяров: «Самое обидное, что не было прощания с Руем Виторией»

10 Февраля 2022 • 15:47 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о бывшем тренере команды Руе Витории.

«Самое обидное, что не было момента прощания с Руем», - высказался Умяров, отметив, что после заключительной игры с «Сочи» во время ужина португалец не произнёс финальной речи.

По словам Умярова, осадок от такого прощания с тренером остался, хотя он и попрощался с Виторией в текстовом сообщении.

По мнению футболиста, у Руя Витории не было проблем с нахождением контакта с командой.

«Если бы не было контакта, команда не добилась бы никаких результатов в той же Лиге Европы, верно? Хотя в чемпионате всё было катастрофически, это факт», - слова Умярова передаёт sport24.

«Спартак» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория Наиль Умяров
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