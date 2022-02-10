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Шварц подвёл итоги контрольного поединка с тбилисским «Динамо»

10 Февраля 2022 • 15:30 Комментировать
Динамо Москва
0:1
Динамо Тбилиси
окончен

Московское «Динамо» уступило своим одноклубникам из Тбилиси на зимних тренировочных сборах. Контрольный поединок завершился минимальной победой соперника, но главный тренер российской команды Сандро Шварц сумел найти положительные моменты в игре подопечных.

«Для нас это был хороший тест. Я считаю, что мы очень хорошо отбирали мячи и действовали в прессинге. А что у нас не слишком хорошо получалось, так это создание голевых моментов», - рассказал немецкий специалист в беседе с пресс-службой клуба.

К слову, в четверг «Динамо» планирует провести еще одну товарищескую встречу – в 17:00 по московскому времени «бело-синие» сыграют с «Сочи». Текстовый репортаж – на сайте Liveresult.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сандро Шварц
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