Шварц подвёл итоги контрольного поединка с тбилисским «Динамо»

Московское «Динамо» уступило своим одноклубникам из Тбилиси на зимних тренировочных сборах. Контрольный поединок завершился минимальной победой соперника, но главный тренер российской команды Сандро Шварц сумел найти положительные моменты в игре подопечных.

«Для нас это был хороший тест. Я считаю, что мы очень хорошо отбирали мячи и действовали в прессинге. А что у нас не слишком хорошо получалось, так это создание голевых моментов», - рассказал немецкий специалист в беседе с пресс-службой клуба.

К слову, в четверг «Динамо» планирует провести еще одну товарищескую встречу – в 17:00 по московскому времени «бело-синие» сыграют с «Сочи». Текстовый репортаж – на сайте Liveresult.ru