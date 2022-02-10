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​Мозес продлил контракт со «Спартаком» - источник

10 Февраля 2022 • 14:46 Комментировать

Хавбек Виктор Мозес продлил контракт со «Спартаком» ещё на год, и теперь он рассчитан до конца сезона 2023/2024. Об этом стало известно телеграм-каналу «Ложа прессы».

Виктор Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. Изначально москвичи арендовали нигерийца, а позже они выкупили права на него у «Челси».

Всего за «Спартак» Виктор Мозес в различных соревнованиях провёл 42 матча. На счету нигерийского футболиста шесть голов и восемь результативных передач на партнёров.

В настоящий момент «Спартак» готовится ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес
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