​Мозес продлил контракт со «Спартаком» - источник

Хавбек Виктор Мозес продлил контракт со «Спартаком» ещё на год, и теперь он рассчитан до конца сезона 2023/2024. Об этом стало известно телеграм-каналу «Ложа прессы».

Виктор Мозес выступает за «Спартак» с октября 2020 года. Изначально москвичи арендовали нигерийца, а позже они выкупили права на него у «Челси».

Всего за «Спартак» Виктор Мозес в различных соревнованиях провёл 42 матча. На счету нигерийского футболиста шесть голов и восемь результативных передач на партнёров.

В настоящий момент «Спартак» готовится ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ.