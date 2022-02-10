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​Виллаш-Боаш: «Под руководством Семака «Зенит» показывает фантастическую игру»

10 Февраля 2022 • 14:40 Комментировать

Бывший рулевой «Зенита» Андре Виллаш-Боаш высказался по поводу нынешнего тренера команды Сергея Семака.

По словам Виллаш-Боаша, он контактирует с Семаком, ранее входившим в его штаб. Португалец вспомнил, что в то время Сергей всё время старался извлекать максимум знаний из процесса.

«Я считаю, все последние годы с ним «Зенит» показывает фантастическую игру, и я бы очень хотел, чтобы именно Семак стал тем, с кем «Зенит» завоюет долгожданную и заветную вторую звезду на эмблеме», - слова Виллаш-Боаша приводятся на страницах клубного сайта «Зенита».

Стоит сказать, что под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов. Лидируют питерцы и сейчас, опережая «Динамо» на два зачётных балла.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Андре Виллаш-Боаш
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