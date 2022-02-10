​Виллаш-Боаш: «Под руководством Семака «Зенит» показывает фантастическую игру»

Бывший рулевой «Зенита» Андре Виллаш-Боаш высказался по поводу нынешнего тренера команды Сергея Семака.

По словам Виллаш-Боаша, он контактирует с Семаком, ранее входившим в его штаб. Португалец вспомнил, что в то время Сергей всё время старался извлекать максимум знаний из процесса.

«Я считаю, все последние годы с ним «Зенит» показывает фантастическую игру, и я бы очень хотел, чтобы именно Семак стал тем, с кем «Зенит» завоюет долгожданную и заветную вторую звезду на эмблеме», - слова Виллаш-Боаша приводятся на страницах клубного сайта «Зенита».

Стоит сказать, что под руководством Сергея Семака «Зенит» становился чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов. Лидируют питерцы и сейчас, опережая «Динамо» на два зачётных балла.