«Динамо» проиграло в спарринге с тбилисским «Динамо»

Завершился товарищеский поединок между московским «Динамо» и «Динамо» из Тбилиси. Подопечные Сандро Шварца потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. Единственный гол в середине первого тайма забил Камара Усман.

Во второй половине дня у «бело-голубых» запланирован еще один спарринг. Динамовцы встретятся с «Сочи». Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию игры организует Liveresult.ru.

«Динамо» возобновит сезон в РПЛ гостевым матчем против «Химок». Поединок пройдет 26 февраля.

После 18 туров москвичи идут на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла.