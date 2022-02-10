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«Динамо» проиграло в спарринге с тбилисским «Динамо»

10 Февраля 2022 • 12:59 Комментировать (1)
Динамо Москва
0:1
Динамо Тбилиси
окончен

Завершился товарищеский поединок между московским «Динамо» и «Динамо» из Тбилиси. Подопечные Сандро Шварца потерпели минимальное поражение со счетом 0:1. Единственный гол в середине первого тайма забил Камара Усман.

Во второй половине дня у «бело-голубых» запланирован еще один спарринг. Динамовцы встретятся с «Сочи». Матч начнется в 17:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию игры организует Liveresult.ru.

«Динамо» возобновит сезон в РПЛ гостевым матчем против «Химок». Поединок пройдет 26 февраля.

После 18 туров москвичи идут на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла.

Протокол игры  
Динамо Москва 0:1Динамо Тбилиси
  20'Камара Усман (0:1)
Шунин АнтонПлиев ЗаурбекБальбуэна ФабианПаршивлюк СергейКутицкий АлександрЛашальт ДиегоФомин ДаниилМазурин АндрейГалкин ВладиславМакаров ДенисГладышев Ярослав
Запасные: Будачев ИванСазонов СабаСулаквелидзе ГеоргийЖуковский Кирилл
Кереселидзе ДавидКаландадзе АлександреХарабадзе ЛеванГбеньон СимонКамара УсманХвадагиани СабаМеквабишвили АнзорКиркитадзе ТорникеБеленький СтаниславГабедава ГеоргийGiorgi Moistsrapishvili
Запасные: Папава ГиоргиГвишиани ГеоргийОсей БарнсКуталадзе ЛукаМайсурадзе ГеоргийЛоминадзе Нодар
10 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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ингерман
10 Февраля 2022 в 13:28
+++ ))) продолжайце в том же духе!!! )))
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Сегодня, 10 Февраля
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