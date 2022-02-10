«Крылья Советов» назвали соперников на третьем сборе в Турции

Самарские «Крылья Советов» завершили программу второго учебно-тренировочного сбора. Вскоре команда отправится на заключительный сбор в Турцию. Он пройдет с 13 по 25 февраля, об этом рапортует клубная пресс-служба.

У самарского коллектива запланировано два спарринга в Турции. 14 февраля «Крылья» встретятся с казанским «Рубином», а 19 числа проведут контрольную встречу с подмосковными «Химками».

Первый официальный матч подопечные Игоря Осинькина сыграют против «Ростова». Встреча запланирована на 27 февраля.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Крылья Советов» занимают восьмое место в таблице.