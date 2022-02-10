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Тюкавин, Евгеньев и Лесовой пропускают матч «Динамо» из-за медицинских противопоказаний

10 Февраля 2022 • 12:22 Комментировать
Динамо Москва
0:1
Динамо Тбилиси
2-й тайм

Сразу несколько футболистов московского «Динамо» не принимают участия в контрольном поединке против тбилисского «Динамо». На спарринг не вышли защитник Роман Евгеньев, хавбек Даниил Лесовой и форвард Константин Тюкавин.

Как сообщила пресс-служба «бело-голубых», игроки не задействованы в матче из-за медицинских противопоказаний.

В товарищеском поединке идет 68-я минута. На текущий момент подопечные Сандро Шварца уступают в счете 0:1. Единственный гол грузинский коллектив забил на 20-й минуте первой половины встречи.

Подробная текстовая трансляция доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Лесовой Роман Евгеньев Константин Тюкавин
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ДИНАМО МОСКВА ДИНАМО ТБИЛИСИ
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