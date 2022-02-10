Клуб Серии А нацелился на полузащитника «Спартака»

Хавбек московского «Спартака» Гус Тиль, успешно выступающий в аренде за роттердамский «Фейеноорд», имеет вариант продолжения карьеры в одном из ведущих клубов итальянского чемпионата.

Как сообщает посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, в услугах голландского полузащитника заинтересована «Аталанта». Агент футболиста уже провел предварительные переговоры с бергамасками на предмет возможного трудоустройства своего клиента.

Аренда 24-летнего игрока рассчитана до конца текущего сезона. После истечения срока договора Гус вернется в «Спартак».

На счету Тиля 13 забитых мячей и две голевые передачи в 21 поединке Эредивизии.