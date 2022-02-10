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Дзюба радостно отреагировал на встречу с Виллаш-Боашем фото

10 Февраля 2022 • 09:18 Комментировать

Известный специалист Андре Виллаш-Боаш посетил тренировочное занятие петербургского «Зенита» в Португалии. Там он встретился с нападающим Артёмом Дзюбой. Форвард радостно отреагировал на визит бывшего тренера «сине-бело-голубых», о чем сообщил посредством своего инстаграм-аккаунта.

«Безумно счастлив был увидеть вас, мистер. Скучаю по вам», - написал Дзюба в социальной сети, прикрепив фотографию с Виллаш-Боашем.

Напомним, что 44-летний португалец занимал пост главного тренера «Зенита» с 2014 по 2016 год. Под его руководством команда становилась чемпионом Премьер-лиги, а также обладателем кубка и суперкубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Андре Виллаш-Боаш
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