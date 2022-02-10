Дивеев рассказал, как отреагировал на возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, как отреагировал на возвращение в клуб Василия Березуцкого. Специалист вошел в тренерский штаб своего брата Алексея.

«Я ему рад. Помню, когда он приходил еще при Ганчаренко, был такой же позитивный. И сейчас тоже дал нам положительных эмоций, подшучивает на тренировках», - передает слова Дивеева «Спорт-экспресс».

Напомним, что ранее Василий работал в тренерском штабе Виктора Ганчаренко в «Краснодаре». В январе «быки» приняли решение сменить наставника.

Василий Березуцкий практически всю свою игровую карьеру провел в московском ЦСКА. Он защищал цвета «армейцев» с 2002 по 2018 год.