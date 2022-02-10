Дивеев пояснил, что именно поменял Карпин в сборной России

Сборная России заметно оживилась при новом наставнике Валерии Карпине, это подтверждает и оценка специалистов, и, разумеется, игра команды. Оборонец российской сборной Игорь Дивеев рассказал о том, что именно изменил Валерий Карпин, помимо того, что заставил игроков отказаться от сахара.

- Питание в целом. Тактика и прессинг. Юмор, общение с игроками, - приводит слова Дивеева «Спорт-Экспресс».

Он пояснил подробнее, что еще запрещено, кроме сахара - это жирное мясо, а также курятина. А то, что разрешено - строго отварное. Что касается тактики, то главное новшество - персональная игра в любой зоне, что, по словам Дивеева, для него стало откровением. Наконец, касаемо юмора, оборонец пояснил, что у Карпина есть свой подход к каждому человеку, а футболисты воспринимают его не как тренера, а как капитана команды.