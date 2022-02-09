«С Днём рождения!» - Смолову зарядили тортом в лицо

Фёдор Смолов празднует сегодня свой 32-й день рождения - нападающий московского «Динамо» родился в 1990 году. С праздником Смолова решили поздравить его коллеги по команде, причем это для него стало полной неожиданностью. Но неожиданностью все-таки положительной - приятно, когда тебе оказывают внимание, пусть даже и так! Запись этого момента была опубликована пресс-службой «Динамо».

Смолов стал игроком «Динамо» месяц тому назад, он перебрался в стан «бело-голубых» из другого московского клуба - «Локомотива». Впрочем, ранее Смолов уже выступал в «Динамо», он отдал клубу целых восемь лет с 2007 по 2015 год.