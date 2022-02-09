Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«С Днём рождения!» - Смолову зарядили тортом в лицо

09 Февраля 2022 • 23:48 Комментировать
Динамо Москва
...
Динамо Тбилиси
Через 10 ч. 5 мин.

Фёдор Смолов празднует сегодня свой 32-й день рождения - нападающий московского «Динамо» родился в 1990 году. С праздником Смолова решили поздравить его коллеги по команде, причем это для него стало полной неожиданностью. Но неожиданностью все-таки положительной - приятно, когда тебе оказывают внимание, пусть даже и так! Запись этого момента была опубликована пресс-службой «Динамо».

Смолов стал игроком «Динамо» месяц тому назад, он перебрался в стан «бело-голубых» из другого московского клуба - «Локомотива». Впрочем, ранее Смолов уже выступал в «Динамо», он отдал клубу целых восемь лет с 2007 по 2015 год.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ДИНАМО ТБИЛИСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Февраля
00:20 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Ничего не знаю про интерес «Венеции» и «Наполи»
09 Февраля
23:48 · Россия. Премьер-лига
«С Днём рождения!» - Смолову зарядили тортом в лицо
22:40 · Россия. Премьер-лига
Айртон заявил, что никогда не задумывался об уходе из «Спартака»
22:03 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что Кокорину не стоит покидать Италию из-за зарплаты
22:03 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий на последнем сборе будет наигрывать основной состав
21:15 · Россия. Премьер-лига
Тренерский штаб сборной России во главе с Карпиным прибыл на сборы «Локомотива»
21:08 · Россия. Премьер-лига
Фукс: Дзагоев – это Дзагиньо, а Набабкин – Пирло и Каземиро, два в одном
20:17 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов – о «Спартаке»: «Чтобы бороться за чемпионство с «Зенитом», нужно приобретать игроков немножко других характеристик»
19:37 · Россия. Премьер-лига
​Эджуке рассказал, с какой проблемой столкнулся в Москве
19:30 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Карасёв прокомментирует футбольный матч
19:27 · Россия. ФНЛ
Португальский защитник переходит в «Томь»
18:53 · Россия. Премьер-лига
​Эджуке ответил на вопрос, сталкивался ли он с расизмом в России
18:07 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» разгромил клуб из ОАЭ, забил даже Рассказов
16:53 · Россия. Премьер-лига
​В «Химки» перешёл бразильский защитник официально
16:19 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» проводит закрытый матч, известен состав
Все новости
Рекомендуем