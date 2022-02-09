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Деменко уверен, что Дзюба останется в «Зените» или уедет за рубеж эксклюзив

09 Февраля 2022 • 23:00 Комментировать (1)

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход Артёма Дзюбы в турецкий «Фенербахче».

«Сегодняшний Артём всё равно показывает, что он на уровне. Кто бы что ни говорил, его лучшие качества видят и за ним следят. Он может заиграть в другом чемпионате. Зачастую, с возрастом футболисты относятся ко всему более профессионально, понимают всю ситуацию. Но сейчас Артёму дёргаться не надо. А если уйдёт летом, уйдёт свободным агентом, то подпишет солидный контракт, потому что клубу не нужно будет платить за трансфер.

Думаю, тренер, который хочет его подписать, следит за ним и верит в его способности. Если «Зенит» не предложит Артёму новый контракт, то в России ему контракт такого уровня больше никто не предложит. Поэтому он будет рассматривать варианты за рубежом. Думаю, в таком случае он пойдёт играть за границу», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Максим Деменко
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
SpaM
09 Февраля 2022 в 23:02
Уверен, что останется или уедет? Охренеть уверенность)))
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