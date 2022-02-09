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Деменко: «Сафонов понимает, что пойдёт в «Зенит» номером один» эксклюзив

09 Февраля 2022 • 22:19 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» и «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможный переход Матвея Сафонова из стана «быков» в состав «сине-бело-голубых».

«Для Матвея это, конечно, неплохой вариант. Это шаг вперёд. Как бы там ни было, это «Зенит» - команда-чемпион. Мы понимаем, что они будут играть в Лиге чемпионов. Вопрос будет в том ещё, как на это отреагирует Сергей Николаевич. Если Матвей останется в «Краснодаре», то ничего страшного не будет. Но Матвей, возможно, хочет себя попробовать на новом уровне, чтобы стать более заметным. Если «Зенит» предложит хорошую сумму трансфера и сам Сафонов будет не против перехода, то, думаю, не стоит препятствовать переходу.

«Краснодар» сможет найти вратаря взамен, возможно, даже более опытного. Не думаю, что с этим будет проблема. Уход Сафонова это, конечно, потеря, но я считаю, что в РПЛ есть перспективные и интересные вратари. Просто Матвей в нашем чемпионате номер один, поэтому «Зенит» и хочет его подписать. До лета у «Краснодара» будет много времени на поиск вратаря. Возможно, обратят внимание на Европу. К уходу игроков надо быть готовыми, это система такая. Если не «Зенит», то какой-нибудь европейский клуб предложил бы Сафонову контракт. Думаю, он бы подошёл к Галицкому и сказал: «Сергей Николаевич, я хочу себя попробовать». От Галицкого много зависит сейчас. Финансовый вопрос тоже играет немаловажную роль. А «Зенит» как раз сейчас ищет вратаря. Вряд ли бы Сафонов согласился пойти в «Зенит», если бы там был вратарь топового уровня. Он понимает, что он пойдёт туда номером один», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Максим Деменко Матвей Сафонов
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