Червиченко считает, что Кокорину не стоит покидать Италию из-за зарплаты

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался касательно ситуации вокруг нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, карьера которого стремительным образом идет под откос. Чиновник считает, что россиянину не стоит покидать Серию А ради того, чтобы возвращаться в РПЛ.

«В Италии он хотя бы получает деньги, а в России кто ему их даст? Не думаю, что российские клубы согласятся платить ему большую зарплату. Не могу представить, кто в России будет платить Кокорину 50 тысяч рублей в месяц. А сейчас он получает гораздо больше», - цитирует Червиченко «РБ Спорт».

Напомним, что «Фиорентина» до сих пор не покидает надежд выручить за Кокорина хотя бы какие-то деньги. В противном случае, стороны попытаются договориться о досрочном расторжении контракта.