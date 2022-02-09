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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко считает, что Кокорину не стоит покидать Италию из-за зарплаты

09 Февраля 2022 • 22:03 Комментировать
Специя
...
Фиорентина
3.80 3.60 1.95
14.02 22:45

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался касательно ситуации вокруг нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, карьера которого стремительным образом идет под откос. Чиновник считает, что россиянину не стоит покидать Серию А ради того, чтобы возвращаться в РПЛ.

«В Италии он хотя бы получает деньги, а в России кто ему их даст? Не думаю, что российские клубы согласятся платить ему большую зарплату. Не могу представить, кто в России будет платить Кокорину 50 тысяч рублей в месяц. А сейчас он получает гораздо больше», - цитирует Червиченко «РБ Спорт».

Напомним, что «Фиорентина» до сих пор не покидает надежд выручить за Кокорина хотя бы какие-то деньги. В противном случае, стороны попытаются договориться о досрочном расторжении контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Андрей Червиченко
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